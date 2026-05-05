La chapelle de l’Assomption ouvre ses portes pour la Journée du Matrimoine, Chapelle de l’Assomption Bordeaux, Bordeaux

La chapelle de l’Assomption ouvre ses portes pour la Journée du Matrimoine Samedi 19 septembre, 09h00 Chapelle de l’Assomption Bordeaux Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

À l’occasion de la Journée du Matrimoine, l’établissement de l’Assomption Bordeaux vous invite à découvrir sa chapelle, un joyau du patrimoine spirituel et architectural bordelais, habituellement fermé au public.

Édifiée au XIXe siècle, la chapelle séduit par son style néogothique épuré, ses voûtes élancées et ses vitraux colorés, qui créent une atmosphère à la fois paisible et inspirante.

Des visites guidées seront proposées toutes les heures, de 9 h à 12 h, permettant aux visiteurs de mieux comprendre l’histoire du lieu, sa symbolique et la richesse de son décor.

À 11 h 30, un concert exceptionnel viendra enrichir la matinée. L’Ensemble ORFEO, spécialisé dans le répertoire baroque, interprétera des œuvres de Henry Purcell. Ce moment musical, porté par 17 chanteurs et accompagné d’un orgue positif et d’un violoncelle, offrira une immersion sensible dans l’univers musical du XVIIe siècle.

Entrée libre et gratuite.

Chapelle de l’Assomption Bordeaux 370 Boulevard du président Wilson, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 48 77 77 https://www.assomption-bordeaux.com/ Venez découvrir la partie historique de l’ensemble scolaire ASC Bordeaux ! Visite guidée.

Journées européennes du patrimoine 2026

©Assomption Sainte Clotilde Bordeaux