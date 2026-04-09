La charge mentale maternelle Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 14:00 – 16:15

Gratuit : oui Tarif libre et conscient Atelier sur don libre, proposé dans le cadre des portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière.Exceptionnellement l’adhésion à l’association n’est pas obligatoire pour participer.Voir la programmation complète des ateliers Pause Partum : https://www.asso-trust.fr/ateliers-pause-partum-bottiere Adulte, En famille

Atelier animé par Marine Cirouge, Naturopathe périnatale, maman de 2 enfants et coordinatrice de l’action « Pause Partum »Nous vous proposons de partager entre mères, dans un climat bienveillant, sur le sujet de la charge mentale.Après un temps de retour à soi, nous partagerons nos vécus et nos astuces pour prendre soin de nous, retrouver de l’énergie et prévenir l’épuisement.Pour cette dernière rencontre de la saison, nous accueillerons toutes les mamans, quel que soit l’âge de leurs enfants. Organisation du quotidien, gestion du stress et des émotions, alimentation, sommeil… les expériences des unes viendront nourrir la réflexion des autres !-Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.Atelier en non-mixité, réservé aux mamans (et futures mamans). Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/la-charge-mentale-maternelle



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