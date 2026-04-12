La charge mentale maternelle, Maison de quartier Bottière, Nantes

La charge mentale maternelle Jeudi 18 juin, 14h00 Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Tarif libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-18T14:00:00+02:00 – 2026-06-18T16:15:00+02:00

Atelier animé par Marine Cirouge, Naturopathe périnatale, maman de 2 enfants et coordinatrice de l’action « Pause Partum »

Nous vous proposons de partager entre mères, dans un climat bienveillant, sur le sujet de la charge mentale.

Après un temps de retour à soi, nous partagerons nos vécus et nos astuces pour prendre soin de nous, retrouver de l’énergie et prévenir l’épuisement.

Pour cette dernière rencontre de la saison, nous accueillerons toutes les mamans, quel que soit l’âge de leurs enfants. Organisation du quotidien, gestion du stress et des émotions, alimentation, sommeil… les expériences des unes viendront nourrir la réflexion des autres !

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Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.

Atelier en non-mixité, réservé aux mamans (et futures mamans). Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/la-charge-mentale-maternelle »}]

Atelier pour les mamans – Association Trust maman mère