La Chartreuse de Bignac | Fête des mères La Chartreuse de Bignac Saint-Nexans

Saint-Nexans

La Chartreuse de Bignac | Fête des mères

La Chartreuse de Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

Tarif : 68 – 68 – 68 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Pour la Fête des Mères, notre Chef Jean Twari et son équipe vous invitent à savourer un menu gourmand et raffiné midi et soir.

Chaque maman recevra un sachet d’infusion confectionné par Marina Arfeuille, responsable du restaurant, à partir des herbes et fleurs du parc de la Chartreuse.

ENTRÉE

Foie gras en terrine, mousse légère de petits pois, brioche surprise

PLAT

Filet de rouget délicatement rôti, gnocchi de patate douce, condiment acidulé à la groseille

FROMAGE

Fromage travaillé selon l’inspiration du Chef

DESSERT

Création autour du lait, de la vanille et du cassis

Menu en 3 services 68 € par personne

Menu en 4 services 80 € par personne

Hors boissons .

La Chartreuse de Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com

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English : La Chartreuse de Bignac | Fête des mères

L’événement La Chartreuse de Bignac | Fête des mères Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides