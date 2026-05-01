La Chartreuse de Bignac | Fête des mères La Chartreuse de Bignac Saint-Nexans
La Chartreuse de Bignac | Fête des mères La Chartreuse de Bignac Saint-Nexans dimanche 31 mai 2026.
Saint-Nexans
La Chartreuse de Bignac | Fête des mères
La Chartreuse de Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne
Tarif : 68 – 68 – 68 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Pour la Fête des Mères, notre Chef Jean Twari et son équipe vous invitent à savourer un menu gourmand et raffiné midi et soir.
Chaque maman recevra un sachet d’infusion confectionné par Marina Arfeuille, responsable du restaurant, à partir des herbes et fleurs du parc de la Chartreuse.
ENTRÉE
Foie gras en terrine, mousse légère de petits pois, brioche surprise
PLAT
Filet de rouget délicatement rôti, gnocchi de patate douce, condiment acidulé à la groseille
FROMAGE
Fromage travaillé selon l’inspiration du Chef
DESSERT
Création autour du lait, de la vanille et du cassis
Menu en 3 services 68 € par personne
Menu en 4 services 80 € par personne
Hors boissons .
La Chartreuse de Bignac 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80 info@abignac.com
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English : La Chartreuse de Bignac | Fête des mères
L’événement La Chartreuse de Bignac | Fête des mères Saint-Nexans a été mis à jour le 2026-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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