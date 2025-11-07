La Chasse, un atout majeur de la ruralité La Roche-Chalais
mardi 29 septembre 2026 · La Roche-Chalais
Informations pratiques
La Roche-Chalais
La Chasse, un atout majeur de la ruralité
La Roche-Chalais Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-29
La chasse, un atout majeur de la ruralité
Rencontre et échanges avec la fédération de chasse de la Dordogne Gratuit et ouvert à tous
Médiathèque municipale.
À 20h30 : Soirée écoute du brame au local de chasse de Darnat à Saint-Michel-L’Écluse-et-Léparon. Uniquement sur inscription.
La chasse, un atout majeur de la ruralité
Rencontre et échanges avec la fédération de chasse de la Dordogne Gratuit et ouvert à tous
Médiathèque municipale (14 rue de l’Apre Cote).
À 20h30 : Soirée écoute du brame au local de chasse de Darnat à Saint-Michel-L’Écluse-et-Léparon. Gratuit/Places limitées.Uniquement sur inscription. .
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90
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English : La Chasse, un atout majeur de la ruralité
Hunting: A Major Asset of Rural Life
Meet and discuss with the Dordogne Hunting Federation—Free and open to all
Municipal Media Center.
8:30 p.m.: Deer rut listening evening at the Darnat hunting lodge in Saint-Michel-L’Écluse-et-Léparon. Registration required.
L’événement La Chasse, un atout majeur de la ruralité La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne
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