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AGENDA · La Roche-Chalais

La Chasse, un atout majeur de la ruralité La Roche-Chalais

mardi 29 septembre 2026 · La Roche-Chalais

La Chasse, un atout majeur de la ruralité La Roche-Chalais

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
24490 La Roche-Chalais
Département
Dordogne
Tarif

La Roche-Chalais

La Chasse, un atout majeur de la ruralité

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 18:00:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-29

La chasse, un atout majeur de la ruralité
Rencontre et échanges avec la fédération de chasse de la Dordogne Gratuit et ouvert à tous
Médiathèque municipale.
À 20h30 : Soirée écoute du brame au local de chasse de Darnat à Saint-Michel-L’Écluse-et-Léparon. Uniquement sur inscription.
La chasse, un atout majeur de la ruralité
Rencontre et échanges avec la fédération de chasse de la Dordogne Gratuit et ouvert à tous
Médiathèque municipale (14 rue de l’Apre Cote).
À 20h30 : Soirée écoute du brame au local de chasse de Darnat à Saint-Michel-L’Écluse-et-Léparon. Gratuit/Places limitées.Uniquement sur inscription.   .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90 

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English : La Chasse, un atout majeur de la ruralité

Hunting: A Major Asset of Rural Life
Meet and discuss with the Dordogne Hunting Federation—Free and open to all
Municipal Media Center.
8:30 p.m.: Deer rut listening evening at the Darnat hunting lodge in Saint-Michel-L’Écluse-et-Léparon. Registration required.

L’événement La Chasse, un atout majeur de la ruralité La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne

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