Informations pratiques

La Roche-Chalais

La Chasse, un atout majeur de la ruralité

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

La chasse, un atout majeur de la ruralité

Rencontre et échanges avec la fédération de chasse de la Dordogne Gratuit et ouvert à tous

Médiathèque municipale.

À 20h30 : Soirée écoute du brame au local de chasse de Darnat à Saint-Michel-L’Écluse-et-Léparon. Uniquement sur inscription.

La chasse, un atout majeur de la ruralité

Rencontre et échanges avec la fédération de chasse de la Dordogne Gratuit et ouvert à tous

Médiathèque municipale (14 rue de l’Apre Cote).

À 20h30 : Soirée écoute du brame au local de chasse de Darnat à Saint-Michel-L’Écluse-et-Léparon. Gratuit/Places limitées.Uniquement sur inscription. .

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 67 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Chasse, un atout majeur de la ruralité

Hunting: A Major Asset of Rural Life

Meet and discuss with the Dordogne Hunting Federation—Free and open to all

Municipal Media Center.

8:30 p.m.: Deer rut listening evening at the Darnat hunting lodge in Saint-Michel-L’Écluse-et-Léparon. Registration required.

L’événement La Chasse, un atout majeur de la ruralité La Roche-Chalais a été mis à jour le 2026-08-08 par Val de Dronne