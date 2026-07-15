La Chrysalide expose AIGNAN Aignan

Informations pratiques

Aignan

La Chrysalide expose

AIGNAN 1 rue Colonnel Parisot Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-15

L’association artistique La Chrysalide investit la salle d’exposition pour présenter une sélection de travaux mêlant sculptures, peintures, émaux et céramiques. Une invitation à la contemplation, entre matières brutes et émotions délicates.

L’exposition est ouverte tous les jours de 10h à 12h30, et offre aux visiteurs une immersion dans l’univers sensible et singulier des artistes membres de l’association. Figures humaines stylisées, textures minérales, couleurs douces ou éclatantes… chaque œuvre dialogue avec les autres pour composer une véritable chrysalide artistique, entre recherche esthétique et expression personnelle.

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AIGNAN 1 rue Colonnel Parisot Aignan 32290 Gers Occitanie +33 6 17 30 15 92 lachrysalide32@gmail.com

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English :

The art association La Chrysalide is taking over the exhibition hall to present a selection of works combining sculptures, paintings, enamels, and ceramics. An invitation to contemplation, blending raw materials with delicate emotions.

The exhibition is open daily from 10 a.m. to 12:30 p.m., offering visitors an immersion into the sensitive and unique world of the association’s member artists. Stylized human figures, mineral textures, soft or vibrant colors… each work interacts with the others to form a true artistic chrysalis, straddling aesthetic exploration and personal expression.

L’événement La Chrysalide expose Aignan a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65