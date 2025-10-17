La Cigale et la Rose Carneville
La Cigale et la Rose Carneville vendredi 8 mai 2026.
Carneville
La Cigale et la Rose
5 Le Château de Carneville Carneville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Contes par Emmanuel Pleintel, avant et après les Apéros. .
5 Le Château de Carneville Carneville 50330 Manche Normandie
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English : La Cigale et la Rose
L’événement La Cigale et la Rose Carneville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cotentin Le Val de Saire
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