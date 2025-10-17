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La Cigale et la Rose Carneville

La Cigale et la Rose Carneville

La Cigale et la Rose Carneville vendredi 8 mai 2026.

Adresse : 5 Le Château de Carneville

Ville : 50330 Carneville

Département : Manche

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Carneville

La Cigale et la Rose

5 Le Château de Carneville Carneville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Contes par Emmanuel Pleintel, avant et après les Apéros.   .

5 Le Château de Carneville Carneville 50330 Manche Normandie  

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English : La Cigale et la Rose

L’événement La Cigale et la Rose Carneville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cotentin Le Val de Saire

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