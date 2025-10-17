Carneville

La Cigale et la Rose

5 Le Château de Carneville Carneville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Contes par Emmanuel Pleintel, avant et après les Apéros. .

5 Le Château de Carneville Carneville 50330 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Cigale et la Rose

L’événement La Cigale et la Rose Carneville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cotentin Le Val de Saire