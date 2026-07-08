La Cité des énigmes oubliées Quai Cyrano Bergerac

Informations pratiques

Bergerac

La Cité des énigmes oubliées

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22 22:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Partez à la recherche du code mystère en résolvant les énigmes dissimulées dans le centre historique de Bergerac. Coffres cadenassés, indices et calculs rythmeront votre parcours. Au travers de ce jeu d’enquête, l’histoire et le patrimoine de Bergerac se dévoileront à la nuit tombée.

Partenaire ANP Périgord

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : La Cité des énigmes oubliées

L’événement La Cité des énigmes oubliées Bergerac a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides