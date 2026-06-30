La Cité des énigmes oubliées Quai Cyrano Bergerac
mercredi 12 août 2026 · Quai Cyrano · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
La Cité des énigmes oubliées
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12 22:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Partez à la recherche du code mystère en résolvant les énigmes dissimulées dans le centre historique de Bergerac. Coffres cadenassés, indices et calculs rythmeront votre parcours. Au travers de ce jeu d’enquête, l’histoire et le patrimoine de Bergerac se dévoileront à la nuit tombée.
Partenaire ANP Périgord
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
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English : La Cité des énigmes oubliées
L’événement La Cité des énigmes oubliées Bergerac a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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