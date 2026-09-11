La Cité du cirque : de la piscine au Chapiteau, Le Plongeoir, Le Mans

Informations pratiques

La Cité du cirque : de la piscine au Chapiteau Samedi 19 septembre, 16h30 Le Plongeoir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le saviez-vous ? Avant d’être consacrés au cirque contemporain, les lieux du Plongeoir étaient aquatiques ! De l’ancienne piscine des Sablons au Chapiteau permanent, plongez dans 60 ans d’histoire et laissez-vous conter la reconversion des lieux.

Réservation sur le site internet du Plongeoir – Cité du Cirque et sur place à l’accueil du Plongeoir

Départ : parvis du chapiteau

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill, 72100 Le Mans, France Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire 0243474554 https://leplongeoir-cirque.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 30 »}] Dans le champ du cirque contemporain, Le Plongeoir a pour missions le soutien à la création, la diffusion de spectacles, les enseignements et pratiques du cirque, l’action artistique et culturelle. Il contribue ainsi à la structuration de la filière cirque, aux échelles nationales, régionales et locales.

Au Chapiteau, à La Cité du Cirque, au plus près des lieux de vie et de sociabilité, l’équipe du Plongeoir invente avec les artistes de nouveaux modes de rencontres et d’expériences artistiques. En tram : Lignes T1 et T2 – arrêt Saint-Martin. En bus : Lignes 5, 6, 14, 21 – arrêt Saint-Martin.

Le saviez-vous ? Avant d’être consacrés au cirque contemporain, les lieux du Plongeoir étaient aquatiques ! De l’ancienne piscine des Sablons au Chapiteau permanent, plongez dans 60 ans d’histoire et…

©Clement-Szczuczynski