La Cité du design de Saint-Étienne lance sa nouvelle saison culturelle le 29 avril 2026 La Platine, 3 Rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 29 avril – 5 octobre https://www.citedudesign.com/fr/infos-pratiques/horaires-tarifs-acces

La Cité du design de Saint-Etienne, lieu de référence du design, ouvre sa nouvelle saison culturelle à partir du mercredi 29 avril à La Platine où elle accueillera expositions et projets étudiants.

À Saint-Étienne, la Cité du design relance sa saison culturelle avec une nouvelle programmation d’expositions à découvrir à partir du mercredi 29 avril à La Platine. Situé sur le site de l’ancienne Manufacture d’armes, ce lieu emblématique s’est imposé comme un espace dédié au design sous toutes ses formes : création contemporaine, expérimentations, liens avec l’industrie et transmission aux nouvelles générations.

Pensée comme un lieu ouvert au public, à la recherche et à la création, la Cité du design accueille tout au long de l’année des expositions, des projets étudiants et des collaborations avec des designers et des entreprises. Elle s’inscrit dans la dynamique de Saint-Étienne, ville reconnue internationalement pour son engagement dans le design et l’innovation.

Pour cette nouvelle saison, quatre expositions investissent La Platine, un vaste espace contemporain d’environ 3 000 m², conçu comme une grande halle ouverte en acier et verre. Ces dernières proposent des regards complémentaires sur la création actuelle : objets du quotidien repensés, jeunes designers en devenir, expérimentations industrielles et démarches entre art, fiction et fabrication.

### **Les expositions à découvrir**

**Créer un vase – Centre national des arts plastiques (Cnap)**

**29 avril – 20 septembre 2026**

Un objet simple, le vase, devient ici un terrain d’expérimentation pour les artistes et les designers. À la croisée des arts décoratifs, de l’artisanat et de l’industrie, l’exposition réunit 21 réalisations qui explorent ses multiples facettes : objet fonctionnel, sculpture, symbole ou support de récits. En complément, La Bulle expose les travaux d’étudiants de l’Ésad Saint – Étienne, une exposition conçue dans le cadre d’un partenariat avec le Cnap et en résonance avec le territoire stéphanois.

**Anaïs Borie – Brèches fertiles**

**29 avril – 4 octobre 2026**

Cette exposition propose une immersion dans l’univers d’une designer qui mélange récits, fiction et savoir-faire. Ses objets naissent de la rencontre entre gestes artisanaux et technologies de précision. La scénographie invite à circuler librement, sans parcours imposé, comme dans un paysage d’idées et de formes. L’exposition présente également le fruit d’une collaboration inédite avec la Tôlerie Forézienne.

**recto verso – diplômé·e·s de l’Ésad Saint-Étienne**

**29 avril – 16 août 2026**

Cette exposition met en lumière les jeunes designers diplômés de l’Ésad Saint-Étienne en 2024 et 2025 en faisant dialoguer leurs créations à travers un parcours immersif, imaginé par le collectif ppdesigner. Une manière de comprendre comment naissent les idées et comment elles deviennent des projets concrets. Au recto, les œuvres finies (objets, vidéos, installations, performances), au verso, l’envers du décor et le processus créatif (dessins, essais, recherches).

**Local Tools – Dialogues avec l’industrie**

**29 avril – 4 octobre 2026**

Comment le design peut – il transformer la production contemporaine ? De jeunes designers de l’Ésad Saint-Étienne se sont confronté au monde de la production en explorant le façonnage du bois et l’impression 3D au sein de deux entreprises : Rondino et Sculpteo. L’exposition présente autant les objets finis que les prototypes et expérimentations, affirmant qu’une réindustrialisation ambitieuse ne peut se passer d’un design engagé et critique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-05T16:30:00.000+02:00

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La Platine, 3 Rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Etienne 3 Rue Javelin Pagnon Saint-Étienne 42000 Loire



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