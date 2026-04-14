Ateliers enfants – Exi(s)tere, une ode au végétal sauvage – ST-ETIENNE (42), La Cabane, Cité du Design, Saint-Étienne

Ateliers enfants – Exi(s)tere, une ode au végétal sauvage – ST-ETIENNE (42) 29 avril – 4 octobre La Cabane, Cité du Design Loire

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Gentiane, pissenlit, narcisse des poètes… ces jolies plantes sauvages participent à la biodiversité des prairies devenue fragile. L’expo-atelier Ex(s)istere, imaginée par l’artiste Amandine Polet en collaboration avec les Conservatoires botaniques nationaux, invite les enfants à explorer cet univers végétal : apprendre à reconnaître des espèces locales, observer leurs formes, puis les recréer pas à pas… une tige, une feuille, des pétales. Chacun contribue ainsi à une grande fresque collective où la nature reprend vie et ré-enchante nos paysages urbains.

Atelier proposé en collaboration avec la Cabane.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles.

Public : enfants à partir de 5 ans.

Horaires : mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 18h ; mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h. Pendant les vacances scolaires : mardi de 16h à 18h ; du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Réservation : lacabane@citedudesign.com

Tél : 04 77 49 74 70

Infos : programme détaillé sur [https://www.citedudesign.com/fr/a/la-cabane-3616](https://www. citedudesign.com/fr/a/la-cabane-3616)

Cet événement est proposé dans le cadre la Belle Saison des CBN programmée du 12 mai au 12 juin. Plus d’infos sur https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn

La Cabane, Cité du Design 5 Rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 49 74 70 »}] [{« link »: « mailto:lacabane@citedudesign.com »}, {« link »: « https://www.citedudesign.com/fr/a/la-cabane-3616%5D »}, {« link »: « https://www.fcbn.fr/la-belle-saison-des-cbn »}]

La Cabane est un espace de découverte du design par une approche sensible et ludique. Venez y découvrir les plantes des prairies à travers un atelier artistique, à partir de 5 ans.

CBNMC