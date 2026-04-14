Rencontre professionnelle AMI Vélo, Saint-Étienne, Saint-Étienne

Rencontre professionnelle AMI Vélo 1 – 31 mai Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Rencontre professionnelle : des lauréats de l’AMI Vélo (dispositif de cofinancement ADEME/SEM pour des projets de verdissement des déplacements et des projets de sensibilisation autour de la pratique du vélo), seront invités à partager leur expérience auprès des autres invités (entreprises, associations, acteurs publics).

Saint-Étienne 2 avenue Grüner Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « fonds-air-vehicules@saint-etienne-metropole.fr »}]

Partage d’expériences