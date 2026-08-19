La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions Maison du Pilier-Rouge Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:30:00

fin : 2026-08-20 23:15:00

Date(s) :

2026-08-20

La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystère les rues du quartier Saint-Nicolas et de la cité Plantagenêt. Découvrez son histoire trufée d’anecdotes où s’entremêlent mythes et réalités.

Jauge 25 personnes .

Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

At night, the flickering lights of your lanterns cast a veil of mystery over the streets of the Saint-Nicolas and Plantagenêt neighborhoods. Discover its history, rich with anecdotes where myths and reality intertwine.%A0

L’événement La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72