La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions Maison du Pilier-Rouge Le Mans
jeudi 20 août 2026 · Maison du Pilier-Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:30:00
fin : 2026-08-20 23:15:00
Date(s) :
2026-08-20
La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions voilent de mystère les rues du quartier Saint-Nicolas et de la cité Plantagenêt. Découvrez son histoire trufée d’anecdotes où s’entremêlent mythes et réalités.
Jauge 25 personnes .
Maison du Pilier-Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
At night, the flickering lights of your lanterns cast a veil of mystery over the streets of the Saint-Nicolas and Plantagenêt neighborhoods. Discover its history, rich with anecdotes where myths and reality intertwine.%A0
L’événement La Cité Plantagenêt à la lueur des lampions Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72
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