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La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans

La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans jeudi 23 avril 2026.

Lieu : Maison du Pilier-Rouge

Adresse : 43 Grande Rue

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 16:15:00

Tarif : 2 2 3

Le Mans

La cité Plantagenêt

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 16:15:00
fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :
2026-04-23

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme   .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-04-14 par CDT72

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