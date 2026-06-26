La Cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans
La Cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans samedi 4 juillet 2026.
Le Mans
La Cité Plantagenêt
Maison du Pilier Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 16:45:00
Date(s) :
2026-07-04
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps.
Jauge de 25 personnes. .
Maison du Pilier Rouge 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement La Cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72
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