Tous au Sport 2026 Stade Marie-Marvingt Le Mans
Tous au Sport 2026 Stade Marie-Marvingt Le Mans samedi 27 juin 2026.
Le Mans
Tous au Sport 2026
Stade Marie-Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Performances, démonstrations, initiations.
Pour la troisième édition, Tous au Sport revient au Stade Marie-Marvingt, samedi 27 juin à partir de 14h, avec plus d’une centaine de clubs et associations présents pour partager leurs pratiques, proposer des initiations et des démonstrations.
Programme détaillé à venir… .
Stade Marie-Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Performances, demonstrations, initiations.
L’événement Tous au Sport 2026 Le Mans a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Le Mans
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