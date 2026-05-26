Tous au Sport 2026 Stade Marie-Marvingt Le Mans

Le Mans

Tous au Sport 2026

Stade Marie-Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Performances, démonstrations, initiations.

Pour la troisième édition, Tous au Sport revient au Stade Marie-Marvingt, samedi 27 juin à partir de 14h, avec plus d’une centaine de clubs et associations présents pour partager leurs pratiques, proposer des initiations et des démonstrations.

Programme détaillé à venir… .

Stade Marie-Marvingt Chemin aux Boeufs Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Performances, demonstrations, initiations.

L’événement Tous au Sport 2026 Le Mans a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Le Mans