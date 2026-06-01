Cycle du cinéma d’animation du court au long Cinéma Les Cinéastes Le Mans vendredi 26 juin 2026.

Le Mans

Cycle du cinéma d’animation du court au long

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Pendant 3 jours, retrouvez au cinéma Les Cinéastes un cycle mettant en avant le cinéma d’animation. Entre projections et échanges, venez découvrir à travers des avant-premières, une nuit blanche et des programmes de courts métrages, un véritable espace d’émotions et de réflexions.

Du trait au récit, le cinéma d’animation prouve qu’il peut être bien plus qu’un cinéma “pour enfants”. Sensible, radical, drôle, politique ou expérimental, il explore des émotions et des idées avec une liberté unique. À travers des courts et longs métrages, le cinéma Les Cinéastes met en avant des œuvres qui bousculent, marquent et donnent à voir autrement. Entre projections et échanges, venez découvrir un cinéma vivant, créatif et en plein essor, où l’animation devient un véritable espace d’émotions et de réflexion.

PROGRAMME

Vendredi 26 juin 2026

20h30 Les hommes qu’on aime Programme de courts métrages (1h12)

Samedi 27 juin 2026

18h Ciné-rencontre Courts métrages de réalisateur.ices locaux (1h30)

Nuit blanche

21h Avant-première de In Waves, de Phuong Mai Nguen (1h35)

23h Avant-première de Blaise, de Dimitri Planchon et Jean-Paul Guigue (1h22)

00h45 Bouchra, de Orian Barki et Meriem Bennani (1h23)

2h30 Lesbian Space Princess, de Emma Hough Hobbs et Leela Varghese (1h27)

4h20 Jim Queen, de Marco Nguyen et Nicolas Athane (1h25)

Dimanche 28 juin 2026

16h30 Avant-première de Le corset, de Louis Clichy (1h30, dès 6 ans) .

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

For 3 days, Les Cinéastes presents a series of screenings highlighting animated films. Between screenings and exchanges, come and discover through previews, an all-nighter and short film programs, a real space of emotions and reflections.

L’événement Cycle du cinéma d’animation du court au long Le Mans a été mis à jour le 2026-06-09 par CDT72