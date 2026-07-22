La cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans
dimanche 2 août 2026 · Maison du Pilier Rouge · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
La cité Plantagenêt
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 12:15:00
Date(s) :
2026-08-02
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois en couleur et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. Le charme du cœur historique s’offre à vous et vous permet de remonter le temps. .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement La cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2026-07-15 par CDT72
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