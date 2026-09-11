La cité Plantagenêt, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Pilier rouge - Office de tourisme · Le Mans
Informations pratiques
La cité Plantagenêt Samedi 19 septembre, 15h30 Maison du Pilier rouge – Office de tourisme Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.
Réservation : Maison du Pilier-Rouge
Départ : Maison du Pilier-Rouge
Maison du Pilier rouge – Office de tourisme 41 Rue Grande Rue, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243474030 [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 30 »}] Cette maison repose sur une colonne peinte en rouge de la 1ère moitié du XVIe siècle. Elle abrite aujourd’hui l’office de tourisme qui y présente des expositions temporaires sur le patrimoine manceau.
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.
©JP Berlose
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- SARDAR La Salle des Concerts Le Mans 11 septembre 2026
- Wissam Le Mans 11 septembre 2026
- ANNE DEPETRINI COMEDIE LE MANS Le Mans 12 septembre 2026
- Mensuelle du livre et du vinyle Entre les N° 52 et 63 Le Mans 12 septembre 2026
- La grande braderie Le Mans 12 septembre 2026