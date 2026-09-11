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La cité Plantagenêt, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Maison du Pilier rouge - Office de tourisme · Le Mans

La cité Plantagenêt, Maison du Pilier rouge – Office de tourisme, Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison du Pilier rouge - Office de tourisme
Adresse
41 Rue Grande Rue, 72000 Le Mans, France
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

La cité Plantagenêt Samedi 19 septembre, 15h30 Maison du Pilier rouge – Office de tourisme Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.
Réservation : Maison du Pilier-Rouge
Départ : Maison du Pilier-Rouge

Maison du Pilier rouge – Office de tourisme 41 Rue Grande Rue, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243474030 [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 40 30 »}] Cette maison repose sur une colonne peinte en rouge de la 1ère moitié du XVIe siècle. Elle abrite aujourd’hui l’office de tourisme qui y présente des expositions temporaires sur le patrimoine manceau.
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la cité en 45 minutes et partez à la découverte de l’essentiel du cœur historique manceau et de ses plus beaux monuments.

©JP Berlose

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