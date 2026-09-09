La cité uvale et l’Art Déco, Moulin de Moissac, Moissac

Informations pratiques

La cité uvale et l’Art Déco Samedi 19 septembre, 18h00 Moulin de Moissac Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Découvrez les recherches de Lilou Fournier, étudiante en architecture, consacrées à la station uvale de Moissac dans les années 1930, une période déterminante pour l’histoire de la ville et le développement de son patrimoine Art déco.

À travers cette conférence, elle présentera les résultats de son travail et portera un éclairage inédit sur cette page méconnue de l’histoire moissagaise.

Renseignements : 05 63 04 01 85.

Moulin de Moissac 1 promenade de Sancert 82200 Moissac Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie Hôtel restaurant Le Moulin de Moissac, construit dans un ancien moulin à farine minot reconverti dans les années 1930 Parkings à proximité, rampe d’accès pour fauteuils roulants et personnes à mobilité réduite

Lilou Fournier, étudiante en architecture, a réalisé de nombreuses recherches sur la station uvale des années 1930. Elle nous présentera ses découvertes sur cette période si importante pour Moissac …

©Ville de Moissac