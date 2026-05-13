« La classe, l’œuvre ! » : « Arrête ton char ! », Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg
« La classe, l’œuvre ! » : « Arrête ton char ! », Musée de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
« La classe, l’œuvre ! » : « Arrête ton char ! » Samedi 23 mai, 19h15, 20h15, 21h15 Musée de l’Œuvre Notre-Dame Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T21:45:00+02:00
« La classe, l’œuvre ! » : « Arrête ton char ! » saynète théâtralisée par des élèves latinistes du Lycée Marie Curie
Musée de l’Œuvre Notre-Dame 3 place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0368986150 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-de-l-oeuvre-notre-dame
« La classe, l’œuvre ! » : « Arrête ton char ! » saynète théâtralisée par des élèves latinistes du Lycée Marie Curie
© Musées de Strasbourg
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