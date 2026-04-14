« La classe, l’œuvre ! » – La liberté en Lumière !, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency
« La classe, l’œuvre ! » – La liberté en Lumière !, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency samedi 23 mai 2026.
« La classe, l’œuvre ! » – La liberté en Lumière ! Samedi 23 mai, 18h00 Musée Jean-Jacques Rousseau Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Les élèves de CM2 de l’école Buisson de Montmorency exposeront leurs oeuvres créées dans le cadre de l’opération « La classe, l’oeuvre ! ».
Rendez-vous à 18h30 pour une présentation du projet.
Musée Jean-Jacques Rousseau 5 Rue Jean Jacques Rousseau, 95160 Montmorency, France Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 0139648013 https://museejjrousseau.montmorency.fr Manuscrits : « L’Olympiade » de Pergolèse copiée par Jean-Jacques Rousseau (1777) ; Lettres élémentaires sur la botanique (1771 – 1774) par Jean-Jacques Rousseau. 8 Lettres autographes à l’encre ferro-gallique brune sur papier vergé. Peinture : « Promenade de Julie et Saint-Preux sur le lac de Genève » par Charles-Edouard Le Prince, baron de Crespy, dit Crespy Le Prince (Salon de 1824). Arts graphiques : Portrait au pastel de Jean-Jacques Rousseau (vers 1764) par Maurice-Quentin de La Tour ; deux dessins de la Châtaigneraie par Camille Pissarro. Objets : L’Herbier pour Mademoiselle Delessert (1771 – 1774) réalisé par Jean-Jacques Rousseau.
Exposition « La liberté en Lumière ! » des élèves de CM2 de l’école Buisson de Montmorency
©Musée Jean-Jacques Rousseau – Ville de Montmorency
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