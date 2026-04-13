La Liberté en Lumière, Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency

La Liberté en Lumière Samedi 23 mai, 17h00 Musée Jean-Jacques Rousseau Val-D’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

« La Liberté en Lumière » est un projet mené par les élèves de CM2 de l’école Buisson à Montmorency, avec le Musée Jean-Jacques Rousseau et l’artiste photographe Justine Montmarché.

Les élèves visitent la maison de Rousseau et découvrent une sélection portraits du XVIIIe siècle ainsi que le Contrat social annoté par Rousseau, en lien avec la prochaine exposition temporaire : Impitoyables Lumières ! Amitiés & rivalités au temps de Jean-Jacques Rousseau.

Puis, à travers plusieurs séances, les élèves réalisent leur propre portrait photographique. Ils tirent ensuite eux-mêmes leur portrait en cyanotype pour comprendre le processus d’impression, et le rôle de la lumière.

En parallèle, ils rédigent des poèmes sur le thème de la liberté, présentés pour le concours du Printemps des poètes 2026. Ces poèmes sont ré-écrits ensuite à la plume, comme au XVIIIe siècle.

Lors de la Nuit européenne des Musées, les élèves exposeront et présenteront les poèmes et portraits, en diptyque.

Musée Jean-Jacques Rousseau 4 Rue du Mont Louis, 95160 Montmorency, France Montmorency 95160 Val-D’Oise Île-de-France 0139648013 https://museejjrousseau.montmorency.fr/fr Manuscrits : « L’Olympiade » de Pergolèse copiée par Jean-Jacques Rousseau (1777) ; Lettres élémentaires sur la botanique (1771 – 1774) par Jean-Jacques Rousseau. 8 Lettres autographes à l’encre ferro-gallique brune sur papier vergé.

Peinture : « Promenade de Julie et Saint-Preux sur le lac de Genève » par Charles-Edouard Le Prince, baron de Crespy, dit Crespy Le Prince (Salon de 1824).

Arts graphiques : Portrait au pastel de Jean-Jacques Rousseau (vers 1764) par Maurice-Quentin de La Tour ; deux dessins de la Châtaigneraie par Camille Pissarro.

Objets : L’Herbier pour Mademoiselle Delessert (1771 – 1774) réalisé par Jean-Jacques Rousseau.

La classe, l’œuvre !

Musée Jean-Jacques Rousseau