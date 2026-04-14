Visites libres de l’exposition temporaire « Impitoyables Lumières. Amitiés & rivalités au temps de Jean-Jacques Rousseau », Musée Jean-Jacques Rousseau, Montmorency

Visites libres de l’exposition temporaire « Impitoyables Lumières. Amitiés & rivalités au temps de Jean-Jacques Rousseau » Samedi 23 mai, 18h00 Musée Jean-Jacques Rousseau Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Souvent associées au triomphe de la raison, les Lumières sont aussi un théâtre d’orgueils blessés, d’amitiés profondes et de ruptures fracassantes.

À travers les collections du Musée Jean-Jacques Rousseau et grâce à des prêts exceptionnels du musée de la Musique – Philharmonie de Paris, de la Comédie-Française et du Domaine de Chaalis, découvrez comment des personnalités s’unissent ou s’affrontent autour de questions esthétiques, morales, religieuses et politiques.

Lettres, portraits, gravures, ouvrages, instruments, cartes : plus de soixante œuvres révèlent la complexité de ces liens et montrent comment rivalités, alliances et scandales ont nourri des travaux majeurs et des idées novatrices.

Une plongée dans un XVIIIᵉ siècle aussi brillant que cruel.

Entrez dans ces grands débats et démêlez les querelles grâce à un livret-jeux gratuit et des dispositifs manipulables.

Musée Jean-Jacques Rousseau 5 Rue Jean Jacques Rousseau, 95160 Montmorency, France Montmorency 95160 Val-d’Oise Île-de-France 0139648013 https://museejjrousseau.montmorency.fr Manuscrits : « L’Olympiade » de Pergolèse copiée par Jean-Jacques Rousseau (1777) ; Lettres élémentaires sur la botanique (1771 – 1774) par Jean-Jacques Rousseau. 8 Lettres autographes à l’encre ferro-gallique brune sur papier vergé. Peinture : « Promenade de Julie et Saint-Preux sur le lac de Genève » par Charles-Edouard Le Prince, baron de Crespy, dit Crespy Le Prince (Salon de 1824). Arts graphiques : Portrait au pastel de Jean-Jacques Rousseau (vers 1764) par Maurice-Quentin de La Tour ; deux dessins de la Châtaigneraie par Camille Pissarro. Objets : L’Herbier pour Mademoiselle Delessert (1771 – 1774) réalisé par Jean-Jacques Rousseau.

Visite libre de l’exposition « Impitoyables Lumières. Amitiés & rivalités au temps de Jean-Jacques Rousseau »

©Musée Jean-Jacques Rousseau – Ville de Montmorency