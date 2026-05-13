La classe, l’oeuvre : le haïku, Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes

La classe, l’oeuvre : le haïku Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Après une visite guidée du musée d’Art moderne, les élèves de CM2 de Saint Pouange ont écrit des haïkus en lien avec certaines œuvres du musée. Ils présentent et lisent ces haïkus lors de cette soirée.

Classe de CM2 de Mme Schmit, école primaire de Saint-Pouange

Musée d’Art Moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy 14 Place Saint Pierre, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325762681 https://www.musees-troyes.com/art-moderne Atouts majeurs : André Derain et Maurice Marinot. Peinture française de la première moitié du XXe siècle : le musée présente des toiles signées Daumier, Courbet, Vuillard, Bonnard… un exceptionnel ensemble du mouvement Fauve, avec Derain, Braque, Vlaminck, Friez et de l’École de Paris représentée par Soutine ou Modigliani. Derain domine cet ensemble avec quelques 80 toiles. D’autres grandes signatures telles Matisse, Dufy, Marquet, Delaunay, de Staël, Balthus, Rouault… complètent ce panorama de la peinture française de la première moitié du XXe siècle. Sculpture : représentée par Degas, Maillol, Czaky, Zadkine, Despiau, un ensemble unique de bronzes de Derain, sans oublier Picasso et son célèbre Fou (1905), pour lequel posa le poète Max Jacob. Verreries : plus de 140 pièces de 1912 à 1937, œuvres de Marinot, forment une exceptionnelle collection et dévoilent le travail tout à fait novateur de cet artiste d’origine troyenne et ami des donateurs. Art Africainet Océanien : certaines pièces ont appartenu à des artistes comme Derain, ou de grands marchands amateurs comme Vollard, Fénéon, Guillaume… et apportent un éclairage voulu par les donateurs, sur les relations entre Art moderne et arts d’Afrique ou d’Océanie.

Après une visite guidée du musée d’Art moderne, les élèves de CM2 de Saint Pouange ont écrit des haïkus en lien avec certaines œuvres du musée. Ils présentent et lisent ces haïkus lors de cette de…

©Stéphanie Gillis