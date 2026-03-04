« La classe, l’œuvre ! » Les poissons de la Seine vus par les élèves de Caux Seine agglo, MuséoSeine, le musée de la Seine normande, Rives-en-Seine

« La classe, l’œuvre ! » Les poissons de la Seine vus par les élèves de Caux Seine agglo Samedi 23 mai, 18h30 MuséoSeine, le musée de la Seine normande Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Les élèves de 15 classes du territoire de Caux Seine agglo ont travaillé sur les poissons de la Seine. Ils ont ensuite réalisé une sculpture à taille réelle en papier mâché d’un des poissons du fleuve. Dans le cadre du dispositif « La Classe, l’oeuvre » ils vous présentent leur travail en dévoilant la façon dont ils ont construit leur poisson, mais aussi tous ce qu’ils ont appris sur l’espèce qu’ils ont représentée et son mode de vie.

MuséoSeine, le musée de la Seine normande Rue Winston Churchill, 76490 Rives-en-Seine, France Rives-en-Seine 76490 Caudebec-en-Caux Seine-Maritime Normandie 0235959013 https://museoseine.cauxseine.fr Le musée raconte l’histoire du fleuve, la vie des hommes sur ses rives et l’évolution des paysages. Plusieurs bateaux sont présentés, dont la dernière gribane de Seine, bateau centenaire.

Les élèves de 15 classes du territoire de Caux Seine agglo ont travaillé sur les poissons de la Seine. Ils ont ensuite réalisé une sculpture à taille réelle en papier mâché d’un des poissons du Dans…

©cauxseineagglo