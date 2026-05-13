« La classe, l’œuvre » : regards d’élèves, Musée de Borda, Dax
« La classe, l’œuvre » : regards d’élèves, Musée de Borda, Dax samedi 23 mai 2026.
« La classe, l’œuvre » : regards d’élèves Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Borda Landes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Déambulations, lectures, chants … les élèves de la classe de CM1 de l’école Simone Veil (Dax) mettent en scène de manière originale les collections de l’exposition temporaire « Collections depuis 1807 : Il était une fois … le musée de Borda ».
Dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! ».
Musée de Borda 11bis Rue des Carmes, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558741291 https://museedeborda.fr Histoire de la ville de Dax. Les scientifiques landais. Archéologie gallo-romaine dont le “trésor des halles”. Paysages landais. Culture taurine.
Déambulations, lectures, chants … les élèves de la classe de CM1 de l’école Simone Veil (Dax) mettent en scène de manière originale les collections de l’exposition temporaire « Collections depuis :…
© Ministère de la Culture
À voir aussi à Dax (Landes)
- Sortie pédestre RDV place de la Chalosse Dax 14 mai 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 14 mai 2026
- Bal musette Salle Amélie Charrière Dax 14 mai 2026
- Circuit en Chalosse RDV Office de Tourisme Dax 15 mai 2026
- repas dansant Restaurant O’Marcat Dax 15 mai 2026