« La classe, l’œuvre » : regards d’élèves, Musée de Borda, Dax

« La classe, l’œuvre » : regards d’élèves Samedi 23 mai, 18h00 Musée de Borda Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Déambulations, lectures, chants … les élèves de la classe de CM1 de l’école Simone Veil (Dax) mettent en scène de manière originale les collections de l’exposition temporaire « Collections depuis 1807 : Il était une fois … le musée de Borda ».

Dans le cadre du projet « La classe, l’œuvre ! ».

Musée de Borda 11bis Rue des Carmes, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558741291 https://museedeborda.fr Histoire de la ville de Dax. Les scientifiques landais. Archéologie gallo-romaine dont le “trésor des halles”. Paysages landais. Culture taurine.

Déambulations, lectures, chants … les élèves de la classe de CM1 de l’école Simone Veil (Dax) mettent en scène de manière originale les collections de l’exposition temporaire « Collections depuis :…

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