« La classe, l’œuvre ! » – Tous Mosaïstes ! (VENDREDI 22 MAI), Ecole André Buvat, Étampes

« La classe, l’œuvre ! » – Tous Mosaïstes ! (VENDREDI 22 MAI) Samedi 23 mai, 18h00 Ecole André Buvat Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Pour cette édition de « La classe, l’œuvre ! », tous les élèves de l’école élémentaire André Buvat d’Étampes réalisent une véritable mosaïque de plus de 4 mètres de long inspirée de la mosaïque antique de Souzy-la-Briche présente dans les collections du Musée intercommunal d’Étampes !

Mosaïque antique à décor géométrique datée du IVe siècle, elle a été découverte entre 1865 et 1912 par le comte de Saint-Périer sur le site d’une ancienne villae gallo-romaine.

Comme de vrais mosaïstes gallo-romains, chacun des 160 élèves a conçu son petit carré de mosaïque pour une œuvre monumentale qui sera installée dans l’école.

A découvrir exceptionnellement le vendredi 22 mai de 18h à 20h !

Ecole André Buvat 20 rue Saint-Martin 91150 Etampes Étampes 91150 Les Hautes Garces Essonne Île-de-France Ecole André Buvat à Etampes – lieu d’accueil exceptionnel du projet « La Classe, l’OEuvre ! 2026 » Uniquement le vendredi 23 mai 2026 de 18h à 20h

Exposition de la mosaïque de plus de 4 mètres de long réalisée par les élèves de l’école André Buvat d’Étampes

© Tiffany Szymanski