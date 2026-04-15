La Mosaïque gallo-romaine de Souzy-la-Briche, Salle Saint-Antoine (par le Musée intercommunal d’Etampes), Étampes

La Mosaïque gallo-romaine de Souzy-la-Briche Samedi 23 mai, 15h30 Salle Saint-Antoine (par le Musée intercommunal d’Etampes) Essonne

100 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Depuis 1912, le Musée d’Étampes conserve le dernier fragment de mosaïque antique découvert par le Comte de Saint-Périer sur ses terres de Souzy-la-Briche, au lieu-dit de la Cave-Sarrazine. Vestiges d’une ancienne villae gallo-romaine, l’ensemble est fouillé dès 1865, puis en 1882, par le grand-père du comte pour en révéler un ensemble exceptionnel de mosaïque géométrique à décor polychrome datant du IVe siècle. Un témoignage archéologique unique en Ile-de-France intimement lié à l’histoire familiale des Saint-Périer, du site archéologique au Musée, en passant par le château de Morigny.

En partenariat avec l’association Etampes-Histoire

Salle Saint-Antoine (par le Musée intercommunal d’Etampes) 20 rue Saint-Antoine 91150 Etampes Étampes 91150 Essonne Île-de-France Salle de conférences de l’association Etampes-Histoire

Conférence sur la Mosaïque gallo-romaine de Souzy-la-Briche

© Mosaïques de Souzy-la-Briche, relevé aquarellée, vers 1882 – Musée intercommunal d’Etampes