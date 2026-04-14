« La classe, l’œuvre ! » Visite guidée de l’appartement témoin Perret, Maison du patrimoine, Le Havre
« La classe, l’œuvre ! » Visite guidée de l’appartement témoin Perret, Maison du patrimoine, Le Havre samedi 23 mai 2026.
« La classe, l’œuvre ! » Visite guidée de l’appartement témoin Perret Samedi 23 mai, 19h15 Maison du patrimoine Seine-Maritime
12 pers. max.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Laissez-vous guider par les élèves du collège Georges Brassens d’Épouville et du lycée Schuman-Perret du Havre pour découvrir l’Appartement témoin. Après avoir participé au projet d’éducation artistique et culturelle Jeunes ambassadeurs Unesco durant toute l’année scolaire, ils vous partagent leur connaissance de l’oeuvre d’Auguste Perret.
Maison du patrimoine 181 rue de Paris, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie 02 35 22 31 22 https://www.lehavre.fr/annuaire/maison-du-patrimoine-atelier-perret
Laissez-vous guider par les élèves du collège Georges Brassens d’Épouville et du lycée Schuman-Perret du Havre pour découvrir l’Appartement témoin. Après avoir participé au projet d’éducation et ils…
© Nicolas BRAM
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