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La Colline d’Endoume entre Terre et Mer avec le CIQ Endoume Saint-Eugène, Maison des Associations, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Maison des Associations · Marseille

La Colline d’Endoume entre Terre et Mer avec le CIQ Endoume Saint-Eugène, Maison des Associations, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison des Associations
Adresse
217 rue d'Endoume 13007 Marseille
Ville
13007 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

La Colline d’Endoume entre Terre et Mer avec le CIQ Endoume Saint-Eugène Samedi 19 septembre, 09h30, 14h30 Maison des Associations Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Balade avec des points de vue contrastés sur le patrimoine naturel entre la colline et la mer.

Maison des Associations 217 rue d’Endoume 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 49 65 18 »}, {« type »: « email », « value »: « ciqsteugene@gmx.fr »}]
Balade avec des points de vue contrastés sur le patrimoine naturel entre la colline et la mer.

©CIQ Endoume Saint-Eugène

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