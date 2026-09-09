La Colline d’Endoume entre Terre et Mer avec le CIQ Endoume Saint-Eugène, Maison des Associations, Marseille

Informations pratiques

La Colline d’Endoume entre Terre et Mer avec le CIQ Endoume Saint-Eugène Samedi 19 septembre, 09h30, 14h30 Maison des Associations Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Balade avec des points de vue contrastés sur le patrimoine naturel entre la colline et la mer.

Maison des Associations 217 rue d’Endoume 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 67 49 65 18 »}, {« type »: « email », « value »: « ciqsteugene@gmx.fr »}]

Balade avec des points de vue contrastés sur le patrimoine naturel entre la colline et la mer.

©CIQ Endoume Saint-Eugène