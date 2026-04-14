La Colonie de Vacances, STEREOLUX, Nantes

La Colonie de Vacances Mercredi 30 septembre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 20€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T20:00:00+02:00 – 2026-09-30T23:00:00+02:00

Dispositif unique de ‘sound system quadriphonique’ qui place le public au centre de 4 scènes pour une expérience singulière, comme un match de ping-pong sonique à deux, trois ou quatre équipes, ce projet particulier le devient encore un peu plus, puisque La Colo annonce sa dernière tournée. L’occasion de communier, comme une dernière boum avant la fin de l’été !

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/la-colonie-de-vacances-30092026-1800 »}]

Dispositif unique de ‘sound system quadriphonique’ qui place le public au centre de 4 scènes pour une expérience singulière, comme un match de ping-pong sonique à deux, trois ou quatre équipes, ce … Concert Expérimental