La Compagnie NuméroDix – Le monde de Léo en vacances, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

La Compagnie NuméroDix – Le monde de Léo en vacances 21 – 25 octobre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 12€ et 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T15:00:00+02:00 – 2026-10-21T15:45:00+02:00

Fin : 2026-10-25T15:00:00+01:00 – 2026-10-25T15:45:00+01:00

C’est bientôt les vacances, youpi ! Léo va pouvoir s’amuser, se reposer et surtout rêvasser, c’est son activité préférée ! Alors que tout semble prêt pour démarrer des vacances de rêve, CA-TA-STROPHE on apprend que la Lune a disparu !

Léo ne peut l’accepter et part à sa recherche afin que les enfants du monde entier puissent continuer à rêver … Espoirs en bandoulière et bonne humeur dans le sac à dos ,et c’est parti pour un grand voyage rempli de danses, d’aventures et de rires!

En route Léo, nos rêves sont entre tes mains !

Un spectacle interactif et participatif où les sens sont mis en éveil au gré de tableaux colorés, dansés, humoristiques et poétiques.

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8154-le-monde-de-leo-en-vacances-octobre-2026.html »}]

Spectacle à partir de 3 ans, durée 45 minutes jeune public spectacle enfant