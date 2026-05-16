Saint-Vallier

La compagnie Péricard chante Goldman/Dion

Place du Champ de Mars Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez passer une belle soirée musicale avec vos chansons préférées ! Spectacle en plein air, nombre de chaises limité, pensez à prendre la vôtre.

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Place du Champ de Mars Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37

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English :

Come and enjoy a musical evening with your favorite songs! Open-air show, limited number of chairs, so bring your own.

L’événement La compagnie Péricard chante Goldman/Dion Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche