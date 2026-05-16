La compagnie Péricard chante Goldman/Dion Saint-Vallier
La compagnie Péricard chante Goldman/Dion Saint-Vallier vendredi 19 juin 2026.
Saint-Vallier
La compagnie Péricard chante Goldman/Dion
Place du Champ de Mars Saint-Vallier Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 21:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez passer une belle soirée musicale avec vos chansons préférées ! Spectacle en plein air, nombre de chaises limité, pensez à prendre la vôtre.
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Place du Champ de Mars Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 41 60 37
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English :
Come and enjoy a musical evening with your favorite songs! Open-air show, limited number of chairs, so bring your own.
L’événement La compagnie Péricard chante Goldman/Dion Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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