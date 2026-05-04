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Sectacle Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Ciné galaure Saint-Vallier

Sectacle Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Ciné galaure Saint-Vallier mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Ciné galaure

Adresse : 2 rue des Malles

Ville : 26240 Saint-Vallier

Département : Drôme

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 10 10 10 Gratuit moins de 2 ans

Saint-Vallier

Sectacle Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet

Ciné galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit moins de 2 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

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Ciné galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 20 03 43  guignolrhonealpes@gmail.com

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Discover the children?s event of the summer vacations.

L’événement Sectacle Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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