Sectacle Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Ciné galaure Saint-Vallier

Saint-Vallier

Sectacle Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet

Ciné galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Gratuit moins de 2 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Découvrez l’événement jeune public des vacances d’été.

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Ciné galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 20 03 43 guignolrhonealpes@gmail.com

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English :

Discover the children?s event of the summer vacations.

L’événement Sectacle Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche