Sectacle Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Ciné galaure Saint-Vallier
Sectacle Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Ciné galaure Saint-Vallier mardi 7 juillet 2026.
Saint-Vallier
Sectacle Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet
Ciné galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Gratuit moins de 2 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Découvrez l’événement jeune public des vacances d’été.
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Ciné galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 20 03 43 guignolrhonealpes@gmail.com
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English :
Discover the children?s event of the summer vacations.
L’événement Sectacle Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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