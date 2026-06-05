Les Queulots Folies Rue Victor Hugo Saint-Vallier
Les Queulots Folies Rue Victor Hugo Saint-Vallier vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Vallier
Les Queulots Folies
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Le festival jeune public Les Queulots Folies revient pour sa 15e édition !
Au programme de ce festival 100 % gratuit spectacles en journée, animations, ateliers, spectacles en soirée.
Réservations fortement conseillées pour les ateliers et spectacles ! .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20
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English : Les Queulots Folies
L’événement Les Queulots Folies Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-05 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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