Les Queulots Folies Rue Victor Hugo Saint-Vallier

Saint-Vallier

Les Queulots Folies

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Le festival jeune public Les Queulots Folies revient pour sa 15e édition !

Au programme de ce festival 100 % gratuit spectacles en journée, animations, ateliers, spectacles en soirée.

Réservations fortement conseillées pour les ateliers et spectacles ! .

Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20

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English : Les Queulots Folies

L’événement Les Queulots Folies Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-05 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)