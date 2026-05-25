Projection cinema Julien Doré Le Dernier Pestacle Ciné Galaure Saint-Vallier
Projection cinema Julien Doré Le Dernier Pestacle Ciné Galaure Saint-Vallier jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Vallier
Projection cinema Julien Doré Le Dernier Pestacle
Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:15:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Acclamée par plus d’un million de spectateurs, cette tournée inoubliable, devenue culte, s’achève au cinéma, offrant une dernière fois un moment d’évasion…
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Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
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English :
Acclaimed by over a million spectators, this unforgettable tour, which has become a cult, comes to an end in the cinema, offering one last moment of escape?
L’événement Projection cinema Julien Doré Le Dernier Pestacle Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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