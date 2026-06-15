Guignol et Rio, le majestueux perroquet Ciné Galaure Saint-Vallier
Guignol et Rio, le majestueux perroquet Ciné Galaure Saint-Vallier mardi 7 juillet 2026.
Saint-Vallier
Guignol et Rio, le majestueux perroquet
Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Un spectacle innovant, coloré, interactif, immersif et accompagné de somptueux décors numériques à découvrir en famille ! Durée 1h.
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Ciné Galaure 2 rue des Malles Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr
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English :
An innovative, colorful, interactive, and immersive show featuring stunning digital sets—perfect for the whole family! Runtime: 1 hour.
L’événement Guignol et Rio, le majestueux perroquet Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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