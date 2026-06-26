La concierge du 5 ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes vendredi 27 novembre 2026.

La concierge du 5 ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 27 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Nous sommes dans la loge de la concierge du 5 de la rue St Benoît. C’est l’immeuble de Mme Duras, elles sont amies. En attendant Marguerite Mme Badin raconte l’histoire de l’immeuble en chansons.

Une création de la troupe.

Nous sommes dans la loge de Madame Badin, la concierge du 5 de la rue Saint Benoît. C’est l’immeuble de Marguerite Duras, elles sont amies. Marguerite doit emmener Madame Badin voir une de ses pièces de théâtre, mais comme elle tarde, celle-ci en profite pour raconter l’histoire de l’immeuble à travers des chansons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-27T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-27T21:45:00.000+01:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/la-concierge-du-5-ven-27-nov-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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