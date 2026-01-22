Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LA CORDE RAIDE Octon

LA CORDE RAIDE Octon jeudi 4 juin 2026.

Adresse : Place Paul Vigne d'Octon

Ville : 34800 Octon

Département : Hérault

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Tarif :

Octon

LA CORDE RAIDE

Place Paul Vigne d’Octon Octon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04

Date(s) :
2026-06-04

Inventé par une belle après-midi au bord du lac, ce jeu est une invitation à discuter en famille ou entre amis.
Animation pour petits et grands autour d’un jeu créé par un habitant de notre vallée.
Inventé par une belle après-midi au bord du lac, ce jeu est une invitation à discuter en famille ou entre amis.

Accueil dès la sortie de l’école à partir de 16h30 avec un goûter.
Sur une proposition de Florian Étienne, créateur et animateur du jeu La corde raide .
Gratuit tout public à partir de 6 ans.   .

Place Paul Vigne d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Invented on a beautiful afternoon by the lake, this game is an invitation to chat with family and friends.

L’événement LA CORDE RAIDE Octon a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS

À voir aussi à Octon (Hérault)