LA CORDE RAIDE Octon
LA CORDE RAIDE Octon jeudi 4 juin 2026.
Octon
LA CORDE RAIDE
Place Paul Vigne d’Octon Octon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Inventé par une belle après-midi au bord du lac, ce jeu est une invitation à discuter en famille ou entre amis.
Animation pour petits et grands autour d’un jeu créé par un habitant de notre vallée.
Inventé par une belle après-midi au bord du lac, ce jeu est une invitation à discuter en famille ou entre amis.
Accueil dès la sortie de l’école à partir de 16h30 avec un goûter.
Sur une proposition de Florian Étienne, créateur et animateur du jeu La corde raide .
Gratuit tout public à partir de 6 ans. .
Place Paul Vigne d’Octon Octon 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 22 79
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English :
Invented on a beautiful afternoon by the lake, this game is an invitation to chat with family and friends.
L’événement LA CORDE RAIDE Octon a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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