La Côte d’Opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer
La Côte d’Opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer jeudi 16 juillet 2026.
Boulogne-sur-Mer
La Côte d’Opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer
Quai Gambetta Bassin Napoléon Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-16
Préparez-vous à embarquer pour quatre jours de fête !
Du 16 au 19 juillet 2026.
Quai Gambette Bassin Napoléon
Rendez-vous incontournable des amoureux du monde maritime, la Côte d’Opale fête la mer rassemble tous les deux ans des milliers de personnes à Boulogne-sur-Mer, 1er port de pêche de France et 1er centre européen de transformation des produits de la mer.
– Mini-Croisières
– Un Patrimoine local unique
– Des concerts
– Visites de navires
– Salon des savoir-faire
– Sports nautiques
– Lecture
– Des artistes et artisans
– Des corsaires et flibustiers
– Uni village de moussaillons
– Des restaurants
– Be Green
– Un commerce en fête !
Contact fetesdelamer@ville-boulogne-sur-mer.fr
fetedelamer.fr .
Quai Gambetta Bassin Napoléon Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10 fetesdelamer@ville-boulogne-sur-mer.fr
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English :
L’événement La Côte d’Opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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