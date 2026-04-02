Boulogne-sur-Mer

La Côte d’Opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer

Quai Gambetta Bassin Napoléon Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-16

Préparez-vous à embarquer pour quatre jours de fête !

Du 16 au 19 juillet 2026.

Quai Gambette Bassin Napoléon

Rendez-vous incontournable des amoureux du monde maritime, la Côte d’Opale fête la mer rassemble tous les deux ans des milliers de personnes à Boulogne-sur-Mer, 1er port de pêche de France et 1er centre européen de transformation des produits de la mer.

– Mini-Croisières

– Un Patrimoine local unique

– Des concerts

– Visites de navires

– Salon des savoir-faire

– Sports nautiques

– Lecture

– Des artistes et artisans

– Des corsaires et flibustiers

– Uni village de moussaillons

– Des restaurants

– Be Green

– Un commerce en fête !

Contact fetesdelamer@ville-boulogne-sur-mer.fr

fetedelamer.fr .

Quai Gambetta Bassin Napoléon Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 88 10 fetesdelamer@ville-boulogne-sur-mer.fr

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English :

L’événement La Côte d’Opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale