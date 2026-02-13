La côte Sainte-Catherine, quelle Histoire ! Rouen

La côte Sainte-Catherine, quelle Histoire !

Cimetière du Mont-Gargan, Rue Henry Rivière Rouen Seine-Maritime

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

2026-08-16

On apprécie souvent son panorama, mais la connaît-on vraiment ? Entre forts et monastères, la colline Sainte-Catherine vous livre une part de ses secrets historiques, lors d’une visite guidée.

Rendez-vous au cimetière du Mont-Gargan, rue Henri Rivière, Rouen

Gratuit sur réservation obligatoire. https://my.weezevent.com/la-cote-sainte-catherine-quelle-histoire .

Cimetière du Mont-Gargan, Rue Henry Rivière Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

