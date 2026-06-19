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La courrude du koala Buzy

La courrude du koala Buzy

La courrude du koala Buzy samedi 20 juin 2026.

Adresse : rue du Stade

Ville : 64260 Buzy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Buzy

La courrude du koala

rue du Stade Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Inscription sur place à partir de 15h accueil des coureurs et retrait des dossards ( paiement a l’inscription)
Marche familiale course pédestre 15.5 km ou 8 km solo ou relais
marche chrono 8 km
marche famille et course enfants
Restauration et Buvette
Inscription et règlement https://pyreneeschrono.fr/evenement/la-courrude-du-koala/   .

rue du Stade Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 81 91 03  labuzeenne@yahoo.fr

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English : La courrude du koala

L’événement La courrude du koala Buzy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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