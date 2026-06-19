Buzy

La courrude du koala

rue du Stade Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Inscription sur place à partir de 15h accueil des coureurs et retrait des dossards ( paiement a l’inscription)

Marche familiale course pédestre 15.5 km ou 8 km solo ou relais

marche chrono 8 km

marche famille et course enfants

Restauration et Buvette

Inscription et règlement https://pyreneeschrono.fr/evenement/la-courrude-du-koala/ .

rue du Stade Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 81 91 03 labuzeenne@yahoo.fr

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English : La courrude du koala

L’événement La courrude du koala Buzy a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées