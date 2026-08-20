La Crananhòla, fête occitane (4e édition), Centre Culturel St Exupéry (Cramanh), Caraman

Informations pratiques

La Crananhòla, fête occitane (4e édition) Samedi 10 octobre, 14h30 Centre Culturel St Exupéry (Cramanh) Haute-Garonne

Entrée bal trad : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00 – 2026-10-10T23:59:00+02:00

LE PROGRAMME

Samedi 10 octobre 2026

14h30 – La vannerie, par Gérard Garrigues : Démonstration de fabrication de paniers en osier – Exposition sur l’osiericulture

15h30 – Conférence en occitan d’Éric Fabre : Des loups et des hommes. Histoire d’une relation conflictuelle sur la longue durée

17h – Spectacle de la Compagnie Les Rollande : A nos mères. Si bien éduquées ?

18h – Apéritif offert

19h – Repas partagé

20h30 – Bal Trad Partagé País de Cocanha et les Bouilleurs de sons

CONTACT : Philippe Tournier – 07 61 55 67 38 – lacramanhola@orange.fr



14h30 – Fabrication de paniers en osier, par Gérard Garrigues

Démonstration de vannerie – Exposition

Gérard Garrigues plante son oseraie en 1997 à Limbrassac (09). Fort de son expérience, il propose aujourd’hui des stages d’initiation à la vannerie, des chantiers « osier vivant » (génie végétal), des ventes sur les marchés et les foires, des expositions, des animations dans les écoles, etc. Il est également à l’initiative de la F(ê)aites de la vannerie organisée depuis 2022, chaque 3ème dimanche d’août à Limbrassac (avec divers stages, marché de vanniers…).

Gérard Garrigues fera une démonstration de son savoir-faire de vannier et une exposition sur l’osiericulture sera proposée. Gérard Garrigues expliquera comment l’osier, qui est utilisé pour la fabrication de ses paniers, peut également servir pour de nombreuses autres applications telles que la décoration de jardins ou de piscines, ou encore le renforcement de berges des cours d’eau.

15h30 – Conférence d’Éric Fabre

Des loups et des hommes. Histoire d’une relation conflictuelle sur la longue durée

En expansion, les populations de loups ont aujourd’hui colonisé l’essentiel de la France métropolitaine. Cette conférence décrit l’histoire des relations conflictuelles entre hommes et loups pour comprendre leur quasi-disparition au début du XXe siècle, et les mutations de l’environnement paysager et culturel qui permettent leur retour.

Écologue et historien, les travaux d’Éric Fabre (Maître de conférences HDR à Aix-Marseille Université) portent sur l’histoire des territoires ruraux du Midi, des paysages et de la grande faune entre XVIIe et XXe siècles.

17h – Spectacle de la Compagnie Les Rollande

A nos mères. Si bien éduquées ?

A partir de chants et de danses inspirés notamment de la tradition orale, Les Rollande expriment le quotidien des femmes au siècle dernier.

C’est un quotidien, façonné par l’éduction, où les rêves côtoient les déceptions, où les épreuves obligent à se réinventer et à s’affirmer.

Les Rollande vous invitent à un voyage musical plein de tendresse et d’humour.

La Compagnie Les Rollande est composée de Nicole Audouy, Françoise Farenc et Véronique Vidal.

18h : Apéritif

País de cocanha offre l’apéritif.

19h : Repas partagé

Ceux qui le souhaitent pourront partager un repas, type auberge espagnole. Chacun amène du salé ou du sucré…

Il est important de ne pas arriver après 19h pour qu’à 20h30 le bal puisse commencer.

20h30 : Bal partagéPaís de CocanhaetBouilleurs de Sons(entrée : 10 €)

Le bal trad’ animé par País de cocanha est particulièrement ouvert à tous car il est organisé de façon que les danseurs plus expérimentés montrent aux non-initiés qui ont envie d’essayer.

Il permet donc réellement à chacun de se faire plaisir.

Une buvette permettra de se rafraîchir.

>>> País de Cocanha

Les chansons et les musiques à danser (polkas, mazurkas, scottishs, branles, quadrille, rondes…) à 2, à 4 ou en groupe sont pour la plupart issues du répertoire traditionnel du Lauragais… et plus rarement d’autres régions occitanes.

Selon les morceaux, une chanteuse se joint aux musiciens/chanteurs de País de Cocanha, avec bodegas, cabrette, vielle, accordéon diatonique…

>>> Bouilleurs de sons

La musique, les chants, distillés par les Bouilleurs de sons sont si finement alambiqués qu’ils semblent couler de source.

Leurs arômes forts et puissants sont le fruit d’une longue fermentation d’une musique du terroir Gascon et Languedocien.

Débarrassée des esters de toute mode, cette fine (eau de vie) musicale nous ramène à l’essence du patrimoine musical des Pyrénées et d’Occitanie. Sa force et son degré se mesurent alors par ce goût du partage et de la joie de vivre qui animent ce groupe.

A goûter sans modération.

Centre Culturel St Exupéry (Cramanh) route de cambiac Caraman 31460 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:lacramanhola@orange.fr »}]

La Cramanhòla, fête occitane annuelle organisée par l’association País de Cocanha dans le cadre du Festival Occitania, revient le 10/10 pour sa 4e édition au Centre Culturel Saint-Exupéry à Caraman

país de cocanha