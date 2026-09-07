La Création (Genèse 1) : exposition photos d’Helmut Schumacher, Temple de Saint-Pargoire, Saint-Pargoire

Informations pratiques

La Création (Genèse 1) : exposition photos d’Helmut Schumacher 19 et 20 septembre Temple de Saint-Pargoire Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Création (Genèse 1)

« La photographie est le langage que j’utilise pour parler du monde. »

Je veux tout simplement profiter du monde et des images qui le représentent, d’autant plus lorsque d’autres spectateurs partagent ma joie. Grâce aux photographies, les souvenirs prennent vie et redeviennent présents.

Helmut Schumacher

Temple de Saint-Pargoire Avenue de la gare Saint-Pargoire, 34230 Saint-Pargoire Saint-Pargoire 34230 Hérault Occitanie 06 18 48 17 06 https://centre-herault.epudf.org/ https://www.facebook.com/egliseprotestanteherault Le temple protestant, érigé en 1830, a récemment fait l’objet d’une rénovation. Nous vous offrons désormais l’opportunité de le découvrir lors d’une visite spéciale, au cours de laquelle nous mettrons en avant ses caractéristiques uniques propres aux temples protestants. Ce lieu sera exceptionnellement ouvert le samedi et le dimanche, de 14h à 18h. Parking au bout de la rue.

La Création (Genèse 1)

©Helmut Schumacher