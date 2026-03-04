La croisade anti-trans de Washington à Varsovie, Théâtre Pitoëff, Genève

La croisade anti-trans de Washington à Varsovie Dimanche 8 mars, 14h00 Théâtre Pitoëff

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/forum/la-croisade-anti-trans-de-washington-a-varsovie/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T14:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T14:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:30:00+01:00

Sous couvert de protection de l’enfance, de défense de la famille ou d’ordre moral, les droits des personnes trans sont méthodiquement remis en cause. L’accès aux soins liés au genre, en particulier pour les jeunes, est attaqué, restreint ou criminalisé, produisant des effets immédiats : exils forcés, déplacements intérieurs, mises en danger de familles entières. Ces politiques révèlent une réalité souvent occultée : les droits LGBTQIA+ ne sont ni linéaires ni définitivement acquis. En mettant en regard des contextes où le backlash est déjà institutionnalisé et d’autres où il progresse, cette discussion analyse la circulation des paniques morales et des stratégies réactionnaires. Elle interroge également les formes de résistance collective à construire face à cette offensive politique.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

Des États-Unis à l’Europe, les personnes trans sont la cible d’offensives conservatrices qui transforment le droit en arme idéologique. LGBTQIA+ Enjeux Sociaux

