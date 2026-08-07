LA CROTTE SUR LE COEUR THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LA CROTTE SUR LE COEUR

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:30:00

fin : 2026-10-24 21:20:00

Date(s) :

2026-10-22

Miss Pick, chercheuse en phénomènes de rétention émotionnelle, propose une séance collective où le public dépose anonymement ce qu’il garde “sur le cœur”.

Ces dépôts deviennent matière de jeu, classés, manipulés et transformés par le dispositif. Entre protocole scientifique décalé et rituel absurde, elle organise un cycle de collecte et d’expulsion des émotions.

Avec humour et tendresse, le spectacle explore ce qui circule, colle ou déborde en chacun.

Le public devient acteur d’une expérience collective de libération. 10 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

Miss Pick, a researcher specializing in phenomena of emotional retention, is offering a group session in which participants can anonymously share what’s “on their minds.”

L’événement LA CROTTE SUR LE COEUR Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE