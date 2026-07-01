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La cryptographie moderne, des ordinateurs à l’ère quantique, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

mercredi 15 juillet 2026 · Les Étincelles du Palais de la découverte · Paris

La cryptographie moderne, des ordinateurs à l’ère quantique, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Les Étincelles du Palais de la découverte
Adresse
186 Rue St Charles, 75015 Paris
Ville
75015 Paris
Tarif
Sur réservation

La cryptographie moderne, des ordinateurs à l’ère quantique 15 juillet et 12 août Les Étincelles du Palais de la découverte

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T15:40:00+02:00 – 2026-07-15T16:40:00+02:00
Fin : 2026-08-12T15:40:00+02:00 – 2026-08-12T16:40:00+02:00

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Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-etincelles.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard
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