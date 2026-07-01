La cryptographie moderne, des ordinateurs à l’ère quantique, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris
mercredi 15 juillet 2026 · Les Étincelles du Palais de la découverte · Paris
Informations pratiques
La cryptographie moderne, des ordinateurs à l’ère quantique 15 juillet et 12 août Les Étincelles du Palais de la découverte
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T15:40:00+02:00 – 2026-07-15T16:40:00+02:00
Fin : 2026-08-12T15:40:00+02:00 – 2026-08-12T16:40:00+02:00
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Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-etincelles.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard
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