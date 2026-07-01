La cryptographie moderne, des ordinateurs à l’ère quantique, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris

Informations pratiques

La cryptographie moderne, des ordinateurs à l’ère quantique 15 juillet et 12 août Les Étincelles du Palais de la découverte

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T15:40:00+02:00 – 2026-07-15T16:40:00+02:00

Fin : 2026-08-12T15:40:00+02:00 – 2026-08-12T16:40:00+02:00

Découvrez la vie captivante d’Alan Turing, et son apport dans le cassage d’Enigma, puis nous explorerons la cryptographie moderne et les algorithmes de chiffrement que nous utilisons aujourd’hui pour protéger nos données.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-etincelles.palais-decouverte.fr/ »}] Le Palais de la découverte est un établissement culturel scientifique qui a pour objectif de rendre la science accessible à tous avec des expériences interactives et des démonstrations spectaculaires. Ligne 8, station Balard

Découvrez la vie captivante d’Alan Turing, et son apport dans le cassage d’Enigma, puis nous explorerons la cryptographie moderne que nous utilisons aujourd’hui pour protéger nos données. Informatique Sécurité