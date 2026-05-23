Mini-concert conférencé : Le Maloya Médiathèque James Baldwin Paris

C’est un concert expliqué, un voyage en musique à travers de l’île de la Réunion, ses musiques, leurs origines et leurs portées sociale et politique.

En abordant de grandes oeuvres (jouées en direct) et des faits historiques, sociaux ou politiques ponctués par des moments d’échange et de partage, le public pourra mieux aborder, comprendre ou découvrir ce blues réunionnais.

Le MCC est une forme volontairement légère, acoustique selon les lieux, pour transporter le maloya dans des petits lieux et ainsi créer une atmosphère intime propice à l’échange, au dialogue et au partage.

Dans le prolongement de ses créations au sein de la Cie Discobole (Trans Kabar, Grand Sorcier, Ritual Riots…), Stéphane Hoareau propose un mini concert conférencé sur le Maloya.

Un événement proposé dans le cadre du festival Féria de l’Atelier du Plateau.

Le mercredi 01 juillet 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-01T16:00:00+02:00_2026-07-01T18:00:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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